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Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması! İbrahim Selim'le evleniyor mu?

16.10.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Şekerci ile İbrahim Selim’in aşkı tam gaz devam ediyor. İkili, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Şekerci'nin evlilik sorusuna cevabı olay oldu.

Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması! İbrahim Selim'le evleniyor mu?

Evlilik hakkında ne düşündüğü sorulan Selin Şekerci, "Biz bilemeyiz öyle şeyleri" deyip kahkaha attı.

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İbrahim Selim'e, Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı" demesi hatırlatıldı. Selim, "Okan Bayülgen kimseyi kötülemek istememiştir. Ya da sözlerinde samimi değildir" dedi.

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Snob Magazin'in hanerine göre, Gonca Vuslaterinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı, "Yatağımı kimseyle paylaşamam" sözleri hatırlatılınca Selin Şekerci, "Bunları İbrahim yokken konuşalım" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci İbrahim Selim
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