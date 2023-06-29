MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Yeninci bikinili pozunu paylaştı! "Çok doğalsın"

Selin Yeninci bikinili pozunu paylaştı! "Çok doğalsın"

29.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Film Akademisi tarafından Brüksel’de düzenlenen Lux Seyirci Ödül Töreni‘nde oynadığı film Kurak Günler ödül alan Selin Yeninci işten kalan zamanlarını tatil yaparak geçiriyor. Başarılı oyuncu bu anlardan yaptığı pozlarla beğeni topladı.

Kurak Günler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Film Akademisi tarafından Brüksel’de düzenlenen Lux Seyirci Ödül Tören‘de (LUX Audience Award) bu yılın en iyi 5 filminden biri ödülünü aldı.

Törene filmin 'Hakime Zeynep'i Selin Yeninci ile gazeteci Murat’ı #EkinKoç ile yönetmeni Emin Alper katıldı.

Bir savcının göreve başladığı kasabada başına gelen olayları evrensel bir dille ele alan filmdeki performansıyla beğeni toplayan Selin Yeninci sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor.

1

Eski karısı paylaştı! Oğlunu görenler şaşırdı Eski karısı paylaştı! Oğlunu görenler şaşırdı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak büyük çıkış yakalayan oyuncu başarılı oyunculuğunun yanında tarzıyla da beğeni topluyor.

2
Yoğun tempoda çalışan güzel oyuncu boş zamanlarında ise güneş ve denizin tadını çıkarıyor.

Selin Yeninci son olarak bikini pozunu paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söylemezsem Olmaz yorumcusu kızını paylaştı, görenler inanamadı! Söylemezsem Olmaz yorumcusu kızını paylaştı, görenler inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Selin Yeninci bir zamanlar çukurova lame

En Çok Okunan Haberler

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü

Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Maserati'li polisin eşi açıkladı: 3 villa, restoran, 2 otomobil...

Maserati'li polisin eşi açıkladı: 3 villa, restoran, 2 otomobil...

Putin'den cami ziyareti: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur

Putin'den cami ziyareti: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur

Günün Videosu

İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"
İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.