Selin Yeninci bikinili pozunu paylaştı! "Çok doğalsın"

Kurak Günler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Film Akademisi tarafından Brüksel’de düzenlenen Lux Seyirci Ödül Tören‘de (LUX Audience Award) bu yılın en iyi 5 filminden biri ödülünü aldı.

Törene filmin 'Hakime Zeynep'i Selin Yeninci ile gazeteci Murat’ı #EkinKoç ile yönetmeni Emin Alper katıldı.

Bir savcının göreve başladığı kasabada başına gelen olayları evrensel bir dille ele alan filmdeki performansıyla beğeni toplayan Selin Yeninci sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak büyük çıkış yakalayan oyuncu başarılı oyunculuğunun yanında tarzıyla da beğeni topluyor.



Yoğun tempoda çalışan güzel oyuncu boş zamanlarında ise güneş ve denizin tadını çıkarıyor.

Selin Yeninci son olarak bikini pozunu paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

