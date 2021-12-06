Selma Nacar’ın yönettiği “İki Şafak Arasında” filmine uluslararası başarı! Torino Film Festivali’nde En İyi Film seçildi

26 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında İtalya, Turin'de gerçekleştirilen Torino Film Festivali'nin ödülleri dağıtıldı. Bu yılın En İyi Film Ödülü, ''İki Şafak Arasında'' filminin oldu. Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi İki Şafak Arasında, 24 saatlik bir süreci anlatan ve ailevi sorumluluklar ile etik çerçevesinde gelişen bir gerilim filmi olarak seyircisinin karşısına çıkıyor. İki Şafak Arasında, büyük ödül için yarışan 12 film arasından sıyrıldı. Filmin ödülü 18 bin euro (yaklaşık 280 bin TL) bir maddi desteği de kapsıyor.

ÖDÜLLERE DOYAMADI

2019 yılı yazında, Uşak'ta dört haftada çekilen İki Şafak Arasında, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü kazanmış ve oyuncuşarı Nezaket Erden ile Erdem Şenocak'a En İyi Yardımcı Oyuncu ödüllerini getirmişti. Film San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Transilvanya Uluslararası Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali ve Free Zone Film Festivali'nden de ödüllerle döndü.

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNİN KONUSU

Kadir (Mücahit Koçak), akşam sevdiği kızın ailesiyle tanışacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak babasının tekstil fabrikasında iş kazasının gerçekleştiğini öğrendiğinde planları değişir. Kazayı işçinin ailesine söylemeyi üstelenen Kadir, işçinin ailesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu süreç içerisinde Kadir, hayatını üstüne kurduğu tüm değerlerin sarsıldığını hissetmeye başlar.



