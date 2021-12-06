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Tom Hallond, Örümcek Adam olmaya doyacak! Diğer 3 filmde de başrol olmak için imzayı attı

06.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam sinema dünyasının en sevilen serilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Defalarca kez beyaz perdeye uyarlanan yapımda pek çok oyuncu Örümcek Adam karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. Son Örümcek Adam Tom Hallond’ın gelecek üç yeni filminde de başrolde olacağı açıklandı.

Tom Hallond, Örümcek Adam olmaya doyacak! Diğer 3 filmde de başrol olmak için imzayı attı

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) için heyecanlı bekleyiş sürerken Sony yapımcısı Amy Pascal, Fandango, üç Spider-Man filminin daha olacağını açıkladı. Gelecek filmler için yine Tom Holland ile anlaşıldı.

Pascal, "Bu, Marvel ile yapacağımız son film değil. Tom Holland ve Marvel ile bir sonraki Spider-Man filmini yapmaya hazırlanıyoruz. Bunu üç film olarak düşünüyoruz ve şimdi sonraki üçe geçeceğiz. Bu, MCU filmlerimizin sonuncusu değil" dedi. Holland üç filmde daha rol alırsa altı defa kırmızı kostümü giymiş olacak.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden ilk afiş paylaşıldıÖrümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden ilk afiş paylaşıldı


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