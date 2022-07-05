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Sema Aydemir'in Survivor yorumuna Batuhan Karacakaya'dan imalı yanıt

05.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor finali sonrası Acun Ilıcalı ile ters düşen Batuhan Karacakaya durmuyor. Sema Aydemir Survivor yorumunu gören Batuhan yaptığı imalı yorumla gündem oldu. Survivor Batuhan ile ilgili Acun Ilıcalı sert sözler söylemişti.

Sema Aydemir'in Survivor yorumuna Batuhan Karacakaya'dan imalı yanıt

Survivor finali ardından tartışmalar sürüyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu tartışılırken Acun Ilıcalı ile ters düşen Batuhan Karacakaya açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı ise Survivor Batuhan ve annesine "Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı" yanıtını vermişti.

Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler! Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'ya sert sözler! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

BATUHAN'DAN İLGİNÇ YANIT

Batuhan Karacakaya bu yanıta cevap vermek yerine imalı bir gönderme yapmayı tercih etti. Sema Aydemir'in Survivor yorumunu gören Batuhan ilginç bir yanıt verdi.

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Survivor Sema paylaşımında "Bu çok gaza gelip boyandığımız gün yenilmiş miydik biz ya. Çok da şey yapmayalım dedim ben size" yazdı.

Survivor Batuhan ise bu yoruma "Mesele yenmek yenilmek değilmiş zaten" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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