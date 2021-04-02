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Sema Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sema Aydemir biyografisi...

02.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almış olan Sema Aydemir, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. İzleyiciler Sema Aydemir'in hayatını araştırıyor. Peki Sema Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sema Aydemir biyografisi...

Sema Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Sema Aydemir biyografisi...

Daha önce TV8'in sevilen programı Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almış olan Sema Aydemir, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Sema Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

35 yaşında olan ve 17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini bu şekilde duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy göstermiştir. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir.

Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almış olan Sema Aydemir, yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. Fakat tüm aksiliklere rağmen istatistiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır. Sema Aydemir, 2018 senesinde gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yarışmıştır. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Daha önce evli olduğu 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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