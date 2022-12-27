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Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

27.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz6 programında tanışıp evlenen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinin uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Kurretülayn Matur, konu hakkında sessizliğini bozdu.

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.

Kurretülayn Matur, ''Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun'' açıklamasında bulundu.

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Kurretülayn Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Kurretülayn Matur, Göz6 programı yıllarından beri küslük yaşadığı Alpay Kazan'ın ölümü sonrası yaptığı ''Hakkımı helal etmiyorum'' paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Dostu Alpay Kazan'ı kanserden kaybeden Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımının faturasını Semih Öztürk'e kesmiş, ünlü yorumcuyu programdan çıkarmıştı.

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu


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Anahtar Kelimeler:
survivor Semih Öztürk Kurretülayn Matur

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