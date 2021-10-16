Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"

Ünlü Şarkıcı Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Abisini sahneden nasıl kaybettiğini anlatan Yankı, daha sonra ise bir inşaat işçisi tarafından Çengelköy'deki evinde cinsel saldırıya uğradığı olayı anlattı.

ABİSİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

Semiha Yankı hayatının dönüm noktası olan abisi Metin Yankı'yı sahnede gözünün önünde kaybettiği anları şöyle anlattı.

"O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik.

Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bişey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak. Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70’lerde. tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor.

"İNŞAATTAKİ AMELE BANA KAFAYI TAKMIŞ"

Çengelköy’deki evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım 8 sene psikoloğa gittim. Bu terastaki olayda ben Çengelköy'deki evime taşındım zaman karşıda inşaat var. Oradaki bir amela takmış bana kafayı.

CENK KORAY'I TOPRAĞA VERDİĞİMİZ GÜN...

Evdeki çalışan kadın markete yolladım, bir sevgili bulmuş kadın gidiyor gelmiyor marketten. Gitse ve gelse bir şey yok. Cenk Koray’ı toprağa verdiğimiz gün ben evde terasta oturdum. Kadını beklerken biri geldi arkadan.

BOĞUŞMAYA BAŞLADIK

Seninle konuşmak istiyorum dedi kafa bir dünya. Ne istiyorsun filan dedim. Ben sana aşık oldum dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık. Elimi balkonun ferfojesine taktım.



ÜZERİMİ PARÇALARKEN KADININ AŞIK OLDUĞU ADAM KOŞTU

Adam benim üzerimi parçalarken sesimin feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Geliyor bana doğru. Adam kafasına tekme atıyorlar beni bırakmıyor. O kadar uyuşmuş. Yapışmış bana benle beraber kalkıyor benle beraber iniyor.

"TERASTA ÇIRILÇIPLAK KALDIM"

Sonra beni bir şekilde kurtardılar. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar.

Nakıs teşebbüs olduğu için 3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben 8 sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm"

