MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"

Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"

16.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semiha Yankı başından geçen korkunç olayı ilk kez Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı 'dur bi dinle'de anlattı. Yankı, evinin terasında cinsel saldırıya uğradığını ve bu olay yüzünden 8 sene psikoloğa gittiğini açıkladı.

Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"

Ünlü Şarkıcı Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Abisini sahneden nasıl kaybettiğini anlatan Yankı, daha sonra ise bir inşaat işçisi tarafından Çengelköy'deki evinde cinsel saldırıya uğradığı olayı anlattı.

ABİSİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜ

Semiha Yankı hayatının dönüm noktası olan abisi Metin Yankı'yı sahnede gözünün önünde kaybettiği anları şöyle anlattı.

"O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik.

dur-bi-dinle-hh1I

Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bişey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak. Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70’lerde. tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor.

"İNŞAATTAKİ AMELE BANA KAFAYI TAKMIŞ"

Çengelköy’deki evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım 8 sene psikoloğa gittim. Bu terastaki olayda ben Çengelköy'deki evime taşındım zaman karşıda inşaat var. Oradaki bir amela takmış bana kafayı.

CENK KORAY'I TOPRAĞA VERDİĞİMİZ GÜN...

Evdeki çalışan kadın markete yolladım, bir sevgili bulmuş kadın gidiyor gelmiyor marketten. Gitse ve gelse bir şey yok. Cenk Koray’ı toprağa verdiğimiz gün ben evde terasta oturdum. Kadını beklerken biri geldi arkadan.

BOĞUŞMAYA BAŞLADIK

Seninle konuşmak istiyorum dedi kafa bir dünya. Ne istiyorsun filan dedim. Ben sana aşık oldum dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık. Elimi balkonun ferfojesine taktım.
225795295_1352062505196178_1973324855773313259_n

ÜZERİMİ PARÇALARKEN KADININ AŞIK OLDUĞU ADAM KOŞTU

Adam benim üzerimi parçalarken sesimin feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Geliyor bana doğru. Adam kafasına tekme atıyorlar beni bırakmıyor. O kadar uyuşmuş. Yapışmış bana benle beraber kalkıyor benle beraber iniyor.

"TERASTA ÇIRILÇIPLAK KALDIM"

Sonra beni bir şekilde kurtardılar. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar.

Nakıs teşebbüs olduğu için 3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben 8 sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlüTarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü
Anahtar Kelimeler:
youtube Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.