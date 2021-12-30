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Semra Özal'ın son hali! Yıllar sonra ilk kez fotoğrafı paylaşıldı! İşte 87 yaşındaki Semra Özal'ın yeni fotoğrafı

30.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semra Özal'ın yıllar sonraki görüntüsü gündem oldu. 87 yaşındaki Özal'ın son halini paylaşan İletişimci Özgür Aras, "Bugün muhteşemdi" ifadelerini kullandı. Semra Özal'ın yıllar sonraki fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görürken, Özal'ın mutlu hâli dikkat çekti. İşte gündem yaratan Semra Özal'ın fotoğrafıyla ilgili tüm detaylar...

Semra Özal'ın son hali! Yıllar sonra ilk kez fotoğrafı paylaşıldı! İşte 87 yaşındaki Semra Özal'ın yeni fotoğrafı

Semra Özal'ın son çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Uzun bir aradan sonra paylaşılan Semra Özal'ın görüntüsü gündem yarattı. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı iletişimci Aras Özgür paylaştı. Semra Özal'ın son görüntüsünde oldukça mutlu göründüğü dikkat çekti.

SEMRA ÖZAL'I ÖZGÜR ARAS ZİYARET ETTİ

87 yaşındaki Semra Özal, yaşlılığa bağlı sağlık durumu nedeniyle, Sarıyer'deki evini kapatıp, oğlunun yanında yaşamaya başlamıştı. İletişimci Özgür Aras, eski 'First Lady'i ziyaret etti.

SEMRA ÖZAL'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

1993 yılında hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı görmenin büyük mutluluğunu yaşayan Aras, Özal'ın dizlerine uzanarak fotoğraf çektirdi.

SEMRA-OZALIN-SON-HALI

"ALLAH BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN"

Söz konusu kareyi kişisel Instagram hesabından paylaşan Aras, "Bugün muhteşemdi… 12 yaşımda Ankara’da başlayan bugüne kadar eli üzerimde olan, kalbimde yeri ayrı olan Hanımefendi Semra Özal’ı ziyaret ettim. Allah başımdan eksik etmesin. Daim olan sevgi ve saygımla… Gerçek Fist Lady Semra Özal" ifadelerini kullandı.

SEMRA OZAL

Aras'ın paylaşımı büyük ilgi görürken, Özal'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

SEMRA ÖZAL KİMDİR?

12 Ocak 1934 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1954 yılında Turgut Özal ile evlendi. Daha sonra bu evlilikten Ahmet Özal (d. 1955), Zeynep Özal (d. 1956) ve Efe Özal (d. 1967) adlı çocukları oldu. Türkiye ilk kez "First Lady" tanımını onunla öğrendi. Semra Özal ayrıca Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı başkanlığını yaptı. Aynı zamanda 1991 - 1992 arasında Anavatan Partisi İstanbul İl teşkilatı başkanlığı yaptı. Eşinin 1993 yılındaki vefatından sonra İstanbul'da ikamet etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal
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