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Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı! 'Ben Tahir'in kadını olamam'

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2018 02:07 | Son Güncelleme

ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in son bölümde, Tahir'i gözaltından kurtaran Nefes, Vedat'ın evlilik baskısıyla isyan etti. en Anlat Karadeniz'in 13. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Saniye Nefes'e 'Ne olursa olsun oğluma he demeyeceksin, onun kadını olmayacaksın' dedi. Nefes'i ise , 'Ben büyüdüm kadın nasıl olunur onu bile bilemedim. Bu yüzden isteseniz bile ben Tahir'in kadını olamam.' sözleri dikkat çekti.

Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanı! 'Ben Tahir'in kadını olamam'

Sen Anlat Karadeniz 11 Nisan Çarşamba akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde, Tahir'in kendisi yüzünden gözaltında olmasını istemeyen Nefes, Vedat ile konuşarak Tahir'i kurtardı. Vedat'ın evlenmek için zorladığı Nefes sonunda istan etti ve herkesin içinde kendisini istemediğini haykırdı. Ancak Tahir, Vedat ile Nefes'in evlendiği sandı.

Sen Anlat Karadeniz'in 13. bölüm fragmanında ise, Saniye'nin Nefes'e 'Ne olursa olsun oğluma he demeyeceksin, onun kadını olmayacaksın' sözleri dikkat çekti. Nefes ise yaşadığı zorlukları, 'Ben büyüdüm kadın nasıl olunur onu bile bilemedi. Ben sadece anne olabildim. Bu yüzden isteseniz bile ben Tahir'in kadını olamam. Onun için canımı veririm ama can olamam' sözleriyle özetledi.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

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