Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Her bölümü ile reyting sıralamasında zirveyi zorlayan Sen Anlat Karadeniz ilgiyle izlenmeye devam ediliyor. Usta yönetmen Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve yapımcılığını üstlendiği Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir çileden çıktı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in velayetinin Vedat'a verilmesi Nefes'i zor durumda bırakmıştı. Yeni bölüm fragmanında Vedat, Nefes ile Tahir'i uzaktan izleyerek "Bunlar son mutlu günleriniz" demesi dikkat çekti. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayında. atv'nin fırtınalar estiren yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir'in aşkı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde mahkeme, Yiğit'in velayetini Vedat'a vermişti. Geçici olarak verilen velayeti bozmak ve Yiğit'i geri almak için Nefes hamlesini yapmaya başlar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes'e "Yiğit'i istiyorsan Tahir'i bırakmalısın" diye baskı yaparlar. Tahir, bu duruma çok sinirlense, deli damarı tutmuştur. Fakat Nefes'in "Oğlumuz için" sözleri sonrasında kabullenmek zorunda kalacaktır. İşte Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı...