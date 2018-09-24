MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Mustafa, Tahir'i vurdu mu? (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri şok etti. Son bölümde öldü sanılan Vedat, iyileşerek intikam planına başlamıştı. Ve hedefinde Mustafa'nın hamile karısı Asiye vardır. Böylece iki kardeşi düşman etmeyi amaçlıyordur. Fragmanda Mustafa'nın Tahir'e silah doğrulttuğu ve silah sesinin geldiği sahne izleyenleri meraklandırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz 23. bölüm 2. fragmanı ve son bölümü...

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Mustafa, Tahir'i vurdu mu? (Son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, geçen hafta 2. sezonuna başlamıştı. Elleri kolları bağlı, üstündeki ağırlıkları ile denize atılan Tahir kurtulup Nefes'i Vedat'tan kurtarır. İkili ile birlikte herkes Vedat'ın öldüğünü sanmaktadır. Fakat Vedat, felçli ayakları ile alacağı intikamın planını yapıyordur. Vedat'ın ayaklandığı zaman ilk hedefi Mustafa'nın hamile karısı Asiye olur. Yeni bölüm ilk fragmanında Asiye'yi kaçıran Vedat'ın amacı kardeşi kardeşe düşman etmektir. Asiye'ye karşılık Mustafa'dan istediği Tahir'i vurmasıdır. Mustafa ne yapacak? Tahir'i vuracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

"Karının ve doğmamış oğlunun hayatı için kardeşini öldürür müsün?"

SEN ANLAT KARADENİZ 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur?

Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?


PARTNER'Estetikli yarışamaz' diye bir kural yok'Estetikli yarışamaz' diye bir kural yok
Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)
Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanı! Kerim Adil Sağlam'dan Merve'yi şoke eden teklifUfak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanı! Kerim Adil Sağlam'dan Merve'yi şoke eden teklif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı sen anlat karadeniz 23 bölüm fragmanı atv

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evlendi

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evlendi

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)

Söz 52. yeni bölüm 2. fragmanı: Duygulandıran Atatürk görüntüleri! (Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti)

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanı! Kerim Adil Sağlam'dan Merve'yi şoke eden teklif

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanı! Kerim Adil Sağlam'dan Merve'yi şoke eden teklif

Yeni Gelin 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Gelin'de Bozoklar ıssız adaya düşüyor!

Yeni Gelin 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni Gelin'de Bozoklar ıssız adaya düşüyor!

Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı! Erkenci Kuş'ta Sanem Can'a aşkını itiraf ediyor 'Çünkü seni seviyorum'

Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı! Erkenci Kuş'ta Sanem Can'a aşkını itiraf ediyor 'Çünkü seni seviyorum'

Avlu 2. sezon 2. bölüm fragmanı! Deniz, Azra ve Kudret'e savaş açıyor!

Avlu 2. sezon 2. bölüm fragmanı! Deniz, Azra ve Kudret'e savaş açıyor!

Bizim Hikaye 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye'de Fikri'nin düğünü var!

Bizim Hikaye 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bizim Hikaye'de Fikri'nin düğünü var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.