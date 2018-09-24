Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Mustafa, Tahir'i vurdu mu? (Son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, geçen hafta 2. sezonuna başlamıştı. Elleri kolları bağlı, üstündeki ağırlıkları ile denize atılan Tahir kurtulup Nefes'i Vedat'tan kurtarır. İkili ile birlikte herkes Vedat'ın öldüğünü sanmaktadır. Fakat Vedat, felçli ayakları ile alacağı intikamın planını yapıyordur. Vedat'ın ayaklandığı zaman ilk hedefi Mustafa'nın hamile karısı Asiye olur. Yeni bölüm ilk fragmanında Asiye'yi kaçıran Vedat'ın amacı kardeşi kardeşe düşman etmektir. Asiye'ye karşılık Mustafa'dan istediği Tahir'i vurmasıdır. Mustafa ne yapacak? Tahir'i vuracak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanları...

SEN ANLAT KARADENİZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

"Karının ve doğmamış oğlunun hayatı için kardeşini öldürür müsün?"

SEN ANLAT KARADENİZ 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur?

"Ben ölürken uyu sevduğum

Dünya bu kadar sensiz hiçim

Öyle bir sevdaluk bu öyle derin

Öyle bir sevdaluk bu öyle derin"

????

Sarıl Bana

Söz: Osman Sınav

Beste: Ender Gündüzlü

Yorum: Öykü Gürman & Resul Dindar

???? #ahbusevdaluk pic.twitter.com/WZoZBVQFQX — atv (@atvcomtr) 19 Eylül 2018

Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?



