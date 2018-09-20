Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Sen Anlat Karadeniz yine bir dayak sahnesi ile gündemde. Dizinin psikopat karakteri Vedat bu sefer de başka bir kadını dövüyor. Geçen sezon İrem Helvacıoğlu’nun canlandırdığı Nefes karakterine işkence eden Vedat bu sezonun yayınlanacak 22. bölümünde de yengesine saldırıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN

Heyecan dolu yeni sezonun ilk bölümü biter bitmez yeni fragman da aranmaya başladı. Ne yapacağı belli olamayan Vedat’ın fragmanda Asiye’ye bıçakla saldırdığı sahne izleyicilerin bir kısmını rahatsız etti.

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir ile Nefes kavuşur ancak henüz Vedat'tan kurtulamamışlardır. Dizinin 23. yeni bölüm fragmanı dizi bitince yayınlandı. Yeni fragmanda Vedat dönüyor ve Asiye’yi kaçırtıyor. Nefes gözyaşları içinde Tahir’i arıyor.



