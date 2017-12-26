MAGAZİN

'Sen artık Hayta İsmail değilsin'

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 09:53 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kendisinden 40 yaş küçük bir kadınla evlenip tartışma yaratan 'Hayta İsmail' lakaplı oyuncu Ahmet Arıman, bir röportajında "30'larında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı" diyerek bütün okları üzerine çekmişti.

'Sen artık Hayta İsmail değilsin'

Hürriyet gazetesi yazarlarında Ahmet Hakan, bugünkü köşesine, günlerdir tartışma yaratan isim Ahmet Arıman'ı taşıdı.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

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ULAN HAYTA

Savaşların en pisi, en ahlaksızı, en onursuzu

HEY! Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i!

Kendinden 40 yaş küçük bir kadınla evlenip, “30’unda olsa evlenmezdim. Göğüsleri sarkmış olacaktı. İstemezdim. Benim için fizik önemli” diyerek...

Hababam Sınıfı gibi...

Milletçe sonsuz kredi açtığımız bir olgunun içinden gelmiş olmana rağmen...

Yıktın perdeyi, eyledin viran...

Ve tüm krediyi tükettiğin gibi...

Alacaklı gibi kapına dayandırdın milleti.

*

Sen artık “Hayta İsmail” değilsin bizim gözümüzde...

Sen artık bizim için...

“Nihat/Ağaoğlu/Ali/Doğan” gibi bir şeysin!

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ahmet hakan hayta ismail Ahmet Arıman

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ders verene bak Ahmet hakan sen değilmiydin ilahiyat mezunuyum deyip kanal 7 de meşhur olup ordan etilere alemlere Akıp nikahsız yatıp kalkan bırak şu Ahlak dersi verme işlerini önce kendi ahlaksızlıklarını düzelt !
Sekerim hababam sınıfını
aha buraya yazayım dursun, bir seneye kalmaz olaylı şekilde boşanır bunlar. bu buldumcuk da zıpzırlak kalır ortada.
ya kardeşim adam almış size ne aşk bu yalniz kalan yeşil camcilari da gördük
bu toplum bu linç kültüründen kurtulmadıkça yol katetmemizi,refaha ulaşmamızı beklemeyelim
@dartanyan5435 senin kültürünü bilmemde türk kültüründen bayağı uzak derlerki birkaç sene sonra bu kadın 45 lerde iyice azar hakkını kime verdirecen.
bırakın adamı rahat
Adamdaki tek kriter dik memeler. Bu hatunun yapması gereken tek şey dik kalmak değilse 30 larında kendini kapıda bulur benden söylemesi :/
EWETTT SEN ARTIKK HAYTA ismaill ismini haketmiyorsun çünkiii sapık ismaill sin sen
Alan almis satan satmis size ne yaa.
gündemde kalmak için çok güzel reklam yaptı herif
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