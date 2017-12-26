Hürriyet gazetesi yazarlarında Ahmet Hakan, bugünkü köşesine, günlerdir tartışma yaratan isim Ahmet Arıman'ı taşıdı.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

ULAN HAYTA

Savaşların en pisi, en ahlaksızı, en onursuzu

HEY! Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i!

Kendinden 40 yaş küçük bir kadınla evlenip, “30’unda olsa evlenmezdim. Göğüsleri sarkmış olacaktı. İstemezdim. Benim için fizik önemli” diyerek...

Hababam Sınıfı gibi...

Milletçe sonsuz kredi açtığımız bir olgunun içinden gelmiş olmana rağmen...

Yıktın perdeyi, eyledin viran...

Ve tüm krediyi tükettiğin gibi...

Alacaklı gibi kapına dayandırdın milleti.

*

Sen artık “Hayta İsmail” değilsin bizim gözümüzde...

Sen artık bizim için...

“Nihat/Ağaoğlu/Ali/Doğan” gibi bir şeysin!