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  4. Sen Çal Kapımı dizisine flaş transfer! İlayda Çevik hangi rolde oynayacak?

Sen Çal Kapımı dizisine flaş transfer! İlayda Çevik hangi rolde oynayacak?

03.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı dizisine flaş transfer! İlayda Çevik hangi rolde oynayacak?

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştıkları, FOX'un çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Çal Kapımı kadrosuna, sürpriz bir isim dahil oldu.

FOX'un Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i buluşturan dizisi Sen Çal Kapımı'ya genç oyuncu İlayda Çevik dahil oldu.

Önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümde Çevik, Balca karakterine hayat verecek.

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İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

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İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

İlayda Çevik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Bahar) (TV Dizisi)
2018 – Sen Anlat Karadeniz (Berrak) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Yıldız) (TV Dizisi)
2015 – Bir Cenaze (Kısa Film)
2015 – Kızım İçin (Ayça) (Sinema Filmi)
2013 – Karagül (Maya) (TV Dizisi)

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