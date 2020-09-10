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Sen Çal Kapımı dizisine Gurur Aydoğan dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Oya Aydoğan'ın kendi gibi oyuncu oğlu Gurur Aydoğan, FOX ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın kadrosuna dahil oldu. Yeni projesi hakkında konuşan Aydoğan, tekrar ekrana döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sen Çal Kapımı dizisine Gurur Aydoğan dahil oldu

Gurur Aydoğan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aydoğan, yeni dahil olacağı Sen Çal Kapımı dizisi hakkında da ilk kez konuştu.

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Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisine konuk oyuncu olarak gireceğini söyleyen Gurur Aydoğan, "Uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştım. Böyle güzel ve başarılı bir projeden teklif gelince kabul ettim. Yaşanan bu zor süreç ve alışmaya çalıştığımız normalleşme sürecinde tekrar ekranlarda olacağım için de ayrıca mutluyum" açıklamasında bulundu. (Snob Magazin)

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