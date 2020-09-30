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Sen Çal Kapımı dizisine yeni oyuncu! Efe Akman rolünü kim oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2020 20:48 | Son Güncelleme

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştıkları, FOX'un çarşamba akşamları ekrana gelen MF Yapım imzalı sevilen dizisi Sen Çal Kapımı kadrosuna, sürpriz bir isim dahil oldu.

Sen Çal Kapımı dizisine yeni oyuncu! Efe Akman rolünü kim oynuyor?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Efe Akman karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Ali Ersan Duru, dizinin 13. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

İtalya’da yaşayan başarılı bir peyzaj mimarı olan Efe Akman karizmatik, kibar, akıllı ve tam bir centilmen karakter olarak öne çıkacak.

sen çal kapımı

izi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor. FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, her Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

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