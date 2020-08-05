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  4. Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımlarına beğeni yağdı

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımlarına beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 22:02 | Son Güncelleme

Son zamanlarda isimleri aşk dedikodularına karışan Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşımlar.

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncular birlikte çekildikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İkilinin paylaştığı bu karelere yorum ve beğeni yağdı.

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