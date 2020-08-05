Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımlarına beğeni yağdı

\u00dcnl\u00fc oyuncular birlikte \u00e7ekildikleri pozlar\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015ft\u0131lar. \u0130kilinin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu karelere yorum ve be\u011feni ya\u011fd\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Limitini kendin belirleyebildi\u011fin MaxiPara KartBenden Ne Olur? filminin kadrosuna Cem Belevi de kat\u0131ld\u0131!Tatil al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 de\u011fi\u015fti! 'Yaz\u0131n \u00e7o\u011funu...'
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