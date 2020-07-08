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Sen Çal Kapımı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kerem Bürsin ve Hande Erçel hangi rollerde oynuyor? Sen Çal Kapımı 1. bölüm fragmanı izle

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 20:05 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisi bu akşam 1. bölümüyle Fox TV'de yayınlanıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerde oynadığı iddialı dizi Sen Çal Kapımı, uzun süredir merakla bekleniyordu. Sen Çal Kapımı'nda holding patronu Serkan ve çiçekçi kız Eda'nın aşk hikayesini anlatılacak. Peki Sen Çal Kapımı konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı 1. bölüm fragmanı izle.

Sen Çal Kapımı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kerem Bürsin ve Hande Erçel hangi rollerde oynuyor? Sen Çal Kapımı 1. bölüm fragmanı izle

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı, 8 Temmuz Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Fox TV'de yayınlandı. Yaz dizisi olarak başlayacak olan Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalarsa, Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek.

Sen Çal Kapımı_1 (5)

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez.
Sen Çal Kapımı_1 (4)

Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar. Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar.

Sen Çal Kapımı_1 (1)

Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.

SEN ÇAL KAPIMI 1. BÖLÜM FRAGMANI

sen çal

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.
Kerem Bürsin 1
Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin 1

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