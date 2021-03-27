Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin'in çocuğu Serkan'dan değil!

Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen seviyelerde olmasa da senaristin değişmesi ve senaryonun yön değiştirmesi ile izleyicilerini tekrar ekrana kilitleyeceğini düşünüyor. Birkaç bölümdür Serkan'ın hafızasını geri getirmeye çalışan Eda sonunda başarılı oldu ancak şimdi de çiftimizin karşısına Selin ve Selin'in bebeği çıktı. Yeni bölümde ne olacağı çok merak ediliyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜM 1. FRAGMAN

SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirine kavuşan Eda ve Serkan, birbirlerine kavuşmanın tadını çıkaramadan nikahı düşürmenin bir yolunu aramaya başlar. Nikahı iptal etmenin tek yolu ise hem Deniz'in hem de Eda'nın belli bir süre içerisinde iptal belgesini imzalamasıdır.

Deniz, Eda'dan ayrılmak istemediği için belgeyi imzalamamanın bir yolunu ararken Selin, Deniz'in yardımına yetişir. Deniz'e belgeyi imzalamamasını böylece davanın gerçek bir boşanma davasına dönüşeceğini ve Eda'nın 300 gün boyunca bir başkası ile evlenemeyeceğini söyler. Böylece Deniz kaçmaya ve belgeyi imzalamamanın yolunu bulmaya çalışır.