Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı I Selin'in çocuğu Serkan'dan değil!

Sen Çal Kapımı, reytinglerde istenilen seviyelerde olmasa da senaristin değişmesi ve senaryonun yön değiştirmesi ile izleyicilerini tekrar ekrana kilitleyeceğini düşünüyor. Birkaç bölümdür Serkan'ın hafızasını geri getirmeye çalışan Eda sonunda başarılı oldu ancak şimdi de çiftimizin karşısına Selin ve Selin'in bebeği çıktı. Yeni bölümde ne olacağı çok merak ediliyor.
SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜM 1. FRAGMAN
SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Birbirine kavuşan Eda ve Serkan, birbirlerine kavuşmanın tadını çıkaramadan nikahı düşürmenin bir yolunu aramaya başlar. Nikahı iptal etmenin tek yolu ise hem Deniz'in hem de Eda'nın belli bir süre içerisinde iptal belgesini imzalamasıdır.
Deniz, Eda'dan ayrılmak istemediği için belgeyi imzalamamanın bir yolunu ararken Selin, Deniz'in yardımına yetişir. Deniz'e belgeyi imzalamamasını böylece davanın gerçek bir boşanma davasına dönüşeceğini ve Eda'nın 300 gün boyunca bir başkası ile evlenemeyeceğini söyler. Böylece Deniz kaçmaya ve belgeyi imzalamamanın yolunu bulmaya çalışır.
Bu sırada Selin'in planları ise oldukça farklıdır. Hamile olduğunu söyleyen Selin, Eda ile yüzleşir. Peki Selin gerçekten hamile mi? Bu gerçeği Serkan öğrenecek mi? Selin hamile ise Eda ve Serkan birlikte olabilecek mi?
Eda, Selin’in hamilelik haberinden sonra Serkan’dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise, Eda’nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda’nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır. Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan’dır. Eda ise, Selin’in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi? Yoksa her şey bir oyun mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum