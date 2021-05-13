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Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Sen Çal Kapımı 2. sezondan ilk fragman

13.05.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı ekranlara dönüyor. Dizideki aşkları gerçek hayata da taşınan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı. Sen Çal Kapımı dizisinin 2. sezon yayın tarihi de açıklandı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 17 Nisan'da ekrana gelen 39. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK!

Dizi 2. sezon ilk bölümüyle 9 Haziran Çarşamba akşamı Fox TV'de olacak. Dizinin yeni sezon hikayesi 5 yıllık zaman atlaması ile başlayacak.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizide Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan rol alıyor. yeni sezonda 5 yıllık zaman atlaması ile izleyicinin karşısına çıkacak.

AŞKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla adeta aşkını ilan etmişti. Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel’le yaptığı Maldivler tatilinden paylaştığı fotoğrafa “Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel" notunu yazmıştı.

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Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde ise magazin muhabirlerinin soruları karşısında, "Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Arkadaş olduk. Sonra bir takım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı" cevabını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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