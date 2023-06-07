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'Sen yemekleri ısıt ben geliyorum' demişti! Kayınvalide gelinini aramaya çıktı ve... Korkunç manzarayla karşılaştı

07.06.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 'Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum' deyip evden ayrılan, ancak eve dönmeyen gelininden haber alamayan kayınvalide gelinini aramaya çıkınca korkunç bir manzarayla karşılaştı. Bir site inşaatının bahçesinde gelinini hareketsiz halde bulan kayınvalide durumu ekiplere bildirdi. 46 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

'Sen yemekleri ısıt ben geliyorum' demişti! Kayınvalide gelinini aramaya çıktı ve... Korkunç manzarayla karşılaştı

Alınan bilgilere göre korkunç olay Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana geldi. Semiha Karaman (46), kayınvalidesi E.K'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı. E.K, eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı.

GELİNİNİ İNŞAATIN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULDU

Karaman'ı yakındaki bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulunan kayınvalidenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Şarkikaraağaç ceset

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