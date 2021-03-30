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Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle dudak dudağa...

30.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla dudak dudağa öpüştüğü pozu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle dudak dudağa...

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi.

Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda cinsel yönelimiyle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Kuyucuoğlu, "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

Ekran Alıntısı

30 yaşındaki Senem Kuyucuoğlu'nun yeni aşk pozu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü modelin sevgilisiyle öpüştüğü esnada çekilmiş fotoğraf karesi ortaya çıktı. Senem Kuyucuoğlu'nun bu pozuna gelen kötü yorumlara bazı takipçileri "Cinsel yönelimi size ilgilendirmez" diyerek tepki gösterdi. (SnobMagazin)

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