Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle dudak dudağa...

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi.

Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda cinsel yönelimiyle ilgili gelen bir soruya yanıt veren Kuyucuoğlu, "Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" demişti.

30 yaşındaki Senem Kuyucuoğlu'nun yeni aşk pozu gündeme bomba gibi düştü. Ünlü modelin sevgilisiyle öpüştüğü esnada çekilmiş fotoğraf karesi ortaya çıktı. Senem Kuyucuoğlu'nun bu pozuna gelen kötü yorumlara bazı takipçileri "Cinsel yönelimi size ilgilendirmez" diyerek tepki gösterdi. (SnobMagazin)



