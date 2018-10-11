MAGAZİN

Şener Şen 30 yıl sonra geri dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Şener Şen 30 yıl sonra 'Lütfü Usta' karakterine tiyatro sahnesinde hayat verecek.

Şener Şen 30 yıl sonra geri dönüyor

Şener Şen, 1988’de Vasıf Öngör’ün tiyatro oyunundan uyarlanan ‘Zengin Mutfağı’ adlı filmde ‘Lütfü Usta’yı oynamıştı. Usta sanatçı unutulmaz karaktere 30 yıl sonra bu kez tiyatro sahnesinde hayat verecek.

EN SON 14 YIL ÖNCE MÜZİKAL İLE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

İstanbul-Ataşehir’deki ‘DasDas Sahne’de sahnelenecek oyunda Şener Şen’e, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan eşlik ediyor. Şener Şen en son 14 yıl önce ‘Mucizeler Komedisi’ adlı müzikal ile sahneye çıkmıştı.

5bbed40d66a97c4530483476

PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan Özlem Ada Şahin'e şok suçlamaArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan Özlem Ada Şahin'e şok suçlama
Emina Jahovic trafik kazası geçirdiEmina Jahovic trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şener şen tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı? Kim, ne dedi?

Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı? Kim, ne dedi?

Tülin Şahin ve sevgilisinden ilk fotoğraf

Tülin Şahin ve sevgilisinden ilk fotoğraf

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan Özlem Ada Şahin'e şok suçlama

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan Özlem Ada Şahin'e şok suçlama

Emina Jahovic trafik kazası geçirdi

Emina Jahovic trafik kazası geçirdi

Savcılık Arda Turan için harekete geçti!

Savcılık Arda Turan için harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.