Şener Şen 30 yıl sonra geri dönüyor

Şener Şen, 1988’de Vasıf Öngör’ün tiyatro oyunundan uyarlanan ‘Zengin Mutfağı’ adlı filmde ‘Lütfü Usta’yı oynamıştı. Usta sanatçı unutulmaz karaktere 30 yıl sonra bu kez tiyatro sahnesinde hayat verecek.

EN SON 14 YIL ÖNCE MÜZİKAL İLE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

İstanbul-Ataşehir’deki ‘DasDas Sahne’de sahnelenecek oyunda Şener Şen’e, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan eşlik ediyor. Şener Şen en son 14 yıl önce ‘Mucizeler Komedisi’ adlı müzikal ile sahneye çıkmıştı.





