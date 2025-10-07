Mynet Trend

Şener Üşümezsoy'dan 'büyük deprem' çıkışı! Bu kez daha da sert konuştu: 'Bir şey bilmiyorlar'

Son zamanlarda artan depremler gözleri bir kez daha uzman isimlere çevrildi. 'Marmara'da büyük deprem olmayacak' diyen ve Simav depremini önceden bilen Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları se vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Üşümezsoy'dan, bu kez sert bir açıklama geldi. İsim vermeden sert çıkan Üşümezsoy, "8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Depremler Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 23 Nisan İstanbul depremi, ardından Balıkesir ve Kütahya Simav'da meydana gelen depremler gözleri bir kez daha uzman isimlerin açıklamalarına çevirdi. 'Marmara'da büyük deprem olmayacak' diyen Şener Üşümezsoy'un ise her açıklaması gündem yaratıyor. İstanbul Beykent Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersini veren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son açıklamasında, Marmara'da beklenen büyük depremin 17 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Üşümezsoy, 7.8 büyüklüğünde deprem tahminlerine de yanıt verdi. İşte detaylar...

Şener Üşümezsoy dan büyük deprem çıkışı! Bu kez daha da sert konuştu: Bir şey bilmiyorlar 1

"KAF ADALARDAN GEÇMİYOR"

Açılış dersini veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son zamanlarda hem İstanbul'da hem de yurdun birçok yerinde meydana gelen depremlere dair bilgiler vererek, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünün üzerindeki deprem tahminlerine katılmadığını yineledi. Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes ‘Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile, Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor. Yalova, Çınarcık'tan geçiyor" dedi.

Şener Üşümezsoy dan büyük deprem çıkışı! Bu kez daha da sert konuştu: Bir şey bilmiyorlar 2

"8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLEYENLER BİR ŞEY BİLMİYOR"

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin Antakya'dan başlayarak Pütürge'ye kadar 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak deyip de 8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor" dedi.

Şener Üşümezsoy dan büyük deprem çıkışı! Bu kez daha da sert konuştu: Bir şey bilmiyorlar 3

"NASIL OLUR DA BÜYÜK DEPREM OLUR"

Üşümezsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer 1 km çapında yırtık meydana geliyorsa 4 büyüklüğünde deprem; 3 km çapında bir alan yırtılıyorsa, yani 10 kilometrekare, 5 büyüklüğünde deprem; 10 km+10 km yani 100 kilometrekarelik alan yırtılıyorsa 6 büyüklüğünde deprem; bin km'lik bir alan yırtılıyorsa 7 büyüklüğünde deprem; 10 bin km'lik alan yırtılıyorsa 8 büyüklüğünde deprem meydana gelir. 10 km derinlik olsa bin km uzunluk gerekir. Marmara'da 7.8 büyüklüğünde bir deprem olması için 400 km uzunlukta 15 km derinlikte bir yüzeyin yırtılması gerekiyor. Marmara Denizi 150 kilometre, 10 kilometre derinliği olmayan yerleri var. Burada nasıl olur da 10 bin kilometrelik yüzey yırtılır da büyük deprem olur"

Şener Üşümezsoy dan büyük deprem çıkışı! Bu kez daha da sert konuştu: Bir şey bilmiyorlar 4

"BÜYÜK DEPREM 17 AĞUSTOS'TA OLDU"

"Yalova ile Yeşilköy arasındaki, Marmara Denizi'nin içindeki 65 km'lik fay 1894'te kırılmış. Bir kere kırıldıktan sonra yeniden kırılması için depremi oluşturan stresin yeniden büyümesi gerekir" diyen Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz deprem 17 Ağustos'ta oldu. Bundan sonra Marmara Denizi'nde söylendiği gibi büyük bir fay yok" dedi.

Açılış dersinin ardından Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a plaket takdim edip şapka hediye etti. Üşümezsoy, öğrencilerin ve akademisyenlerin alkışları arasında hediyesini deneyerek teşekkürlerini iletti.

