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Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor? TRT dizisi Seni Kalbime sakladım final bölümü ne zaman?

05.08.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor? Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Gökçe Akyıldız, Mehtap Bayri ve Elçin Afacan gibi isimlerin oynadığı TRT'nin sevilen dizisi ile ilgili basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Dizinin ilk bölümü 30 Haziran'da ekrana gelmişti. Peki Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor? TRT dizisi Seni Kalbime sakladım final bölümü ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor? TRT dizisi Seni Kalbime sakladım final bölümü ne zaman?

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Seni Kalbime Sakladım dizinden kötü haber geldi. TRT izleyicileri dizinin son durumuna ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor? TRT dizisi Seni Kalbime sakladım final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde...

SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisinin ilk bölümü 30 Haziran'da yayınlanmıştı. Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz rol aldığı ve istenen başarıyı göremeyen dizi, final kararı aldı.

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TRT DİZİSİ SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Romantik komedi türündeki Seni Kalbime Saakladım dizisinin 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı ekrana veda etmesi bekelniyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

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