Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı Seni Kalbime Sakladım dizinden kötü haber geldi. TRT izleyicileri dizinin son durumuna ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Seni Kalbime Sakladım final mi yapıyor? TRT dizisi Seni Kalbime sakladım final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde...

SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL Mİ YAPIYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisinin ilk bölümü 30 Haziran'da yayınlanmıştı. Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz rol aldığı ve istenen başarıyı göremeyen dizi, final kararı aldı.

TRT DİZİSİ SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Romantik komedi türündeki Seni Kalbime Saakladım dizisinin 11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı ekrana veda etmesi bekelniyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

