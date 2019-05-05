Şenol Güneş: Oyun içinde şuursuzluk vardı

Beşiktaş, Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu basın toplantısında konuştu. Oyun içinde bir şuursuzluk olduğunu belirten Güneş, “Kaybettik, üzgünüz. Kazananı tebrik ediyoruz. Oyun olarak düşündüğümüz başladık. Rakibi kaleden uzak tutup hızlı çıkmak istiyorduk. Oyuncuların kontrol kaybetmesi hataydı. Hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtemez. İki taçtan gol yedik. Oyun içine şuursuzluk vardı. İlk yarı oyunu taşıyıp, ikinci yarı etkili olmayı düşünüyorduk. Biz de pozisyonlar bulmamıza rağmen atamadık. Kaybettik, üzgünüz” dedi.

"GÜVENSİZLİK VE GERGİNLİK VARDI"

Bir basın mensubunun hakem hakkındaki yorumuna Güneş, “Oyun güveninde ve disiplininden kopmasının birilerinin etkisi altında kaldığını düşünüyorum. Verdiği tüm kararlarda hakem kendini rahatsız hissetti. Doğru olan kararlarda bazen biz hata yaptık. O taç pozisyonunda bize değmiş de olabilir değmemiş de olabilir. Uzun süre hakem hatalarına rağmen iyiydik ama sonra oyundan kopmalar başladı. 7 tane kart gördük. Güvensizlik ve gerginlikten oluyor bu” yanıtını verdi.