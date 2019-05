Şenol Güneş: Oyun içinde şuursuzluk vardı

"GÖKHAN DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ETKİLEDİ"

Kadro tercihi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “İlk devre çıkan kadro olumsuz değildi. Necip’in bek olarak kapası biraz gecikti. Hızlı çıkmayı istiyorduk. Necip baskılı ve top kazanarak oynadı. Yediğimiz goller taçlardan oldu. Rakibi iyi kontrol ettik. İkinci yarı daha risk aldık ama pozisyonlar da verdik. Lens gayretliydi. Gökhan’ın değişikliği olumsuz etkiledi bizi. Belki o hakkımızı ileride değişiklik yapabilirdik. Oyunun tamamına baktığımızda iki aynı hata ile kaybettik. Güvensizlik ve disiplinsizlik nedeniyle oyundan düştük” yorumunu yaptı.

"YARA ALDIK"

Takımın şampiyonluk şansını değerlendiren Güneş, “İkinci devre her maçı kazanmaya çıktık. Futbol oynamaya, kazanmaya çıktık. Bu maçı kaybettik. Biz en iyi neticeyi almayı düşünüyoruz. Üç maçımızı da kazanmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacağı varsayım. Kazandıktan sonra ne olur bilemem. Biz kazanmak için sahada olacağız. Her zaman hedefimiz her zaman şampiyonluk. Yara aldık ama daha önce de yara almıştık” dedi.