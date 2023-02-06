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Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı! Taraftara seslendi

06.02.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrası Beşiktaş Kulübü'nden de bir yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası kapsamında Şenol Güneş'in bir videosunu paylaşan Siyah-Beyazlı kulüpte tecrübeli teknik adam taraftara seslendi. İşte detaylar...

Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı! Taraftara seslendi

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Beşiktaş'tan da depremzedeler için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Beşiktaş sosyal medya hesabından teknik direktör Şenol Güneş'in videosu paylaşılırken, tecrübeli çalıştırıcı Siyah-Beyazlı taraftarlara seslendi.

"NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

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Şenol Güneş "Hepimizin başı sağolsun, çok büyük elem bir felaketi bir kez daha yaşadık gördük. Ölen kardeşlerimizin dostlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şu anda yapacak işimiz var. O da Beşiktaş kulübümüzün başlattığı Vodafone sahasında toplanacak olan tüm eşyaları maddi manevi ne varsa yapmaya hazırız camia olarak." ifadelerini kullandı.

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TARAFTARA SESLENDİ

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Taraftara da seslenen Güneş, "Oyuncularla kendi aramızda konuştuk aynı desteği yapacağız. Taraftara da sesleniyorum onların da Beşiktaş Vodafone stadına bu desteği vermelerini oradan da zor durumdaki halkımıza yardım için desteklerini bekliyoruz." dedi.

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