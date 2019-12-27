Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı

Hervenik, ilk kez demlik yaptığını belirterek, "Bunu görenler 'Bu su tutacak mı?', 'Su tutmayan demlik mi olur?' dedi. Çay demlemek için bir ton su lazım buna. Çayı da ona göre koymak lazım." ifadelerini kullandı.

Abonoz ise çay reklamı için demliği yaptırmak istediğini kaydederek, "Demliği 15 gün boyunca el emeğiyle yaparak bitirmiş. Ortaya böyle bir eser çıktı. Biraz da büyük yaptığı için içeride kaldı. Dışarı çıkarmak için kapıyı sökmek zorunda kaldık." diye konuştu.

