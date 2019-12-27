MAGAZİN
  4. Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı

Sepet ustası, yaptığı demliği atölyesinin kapısını sökerek çıkardı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesinde 45 yıldır sepet ustalığı yapan Bekir Hervenik, talep üzerine plastik telden hazırladığı 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyundaki demliği atölyesinden çıkarmak için kapıyı söktü - Sepet Ustası Hervenik: - "Demliğin genişliği kapının genişliğinden fazla olunca dışarı çıkaramadım. Kapıyı sökmek zorunda kaldım"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'nin Çayeli ilçesinde sepet ustası Bekir Hervenik, plastik telden 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda yaptığı demliği atölyesinden çıkaramayınca kapıyı sökmek zorunda kaldı.

Şairler Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki Bekir Hervenik, evinin yan tarafındaki atölyesinde 45 yıldır sepet örüyor. Mesleğinin unutulmaması için mücadele eden Hervenik, halk eğitim merkezlerinde de zaman zaman ders veriyor.

İş adamı İdris Abonoz'un çay reklamı için ilçe merkezinde sergilenmek üzere bir metre uzunluğunda demlik yapmasını istemesi üzerine Hervenik, atölyesinde çalışmaya başladı.

Plastik teli örerek 90 santimetre genişliğinde, 120 santimetre boyunda demlik yapan Hervenik, kapının küçük kalması nedeniyle bunu dışarı çıkaramadı.

Hervenik'in oğlunun da yardımıyla söktüğü kapı, demliğin dışarı çıkarılıp Abonoz'a teslim edilmesinin ardından yerine takıldı.

Bekir Hervenik, AA muhabirine, her türlü el sanatını yaptığını söyledi.

Demliğin hikayesini anlatan Hervenik, "Kasnağını demirden, örmesini de plastik telden yaptım. Demliği dışarıda yapmayı planlamıştım. Hava müsait olmadığı için atölyede hazırlamak zorunda kaldım. Demliğin genişliği kapının genişliğinden fazla olunca dışarı çıkaramadım. Kapıyı sökmek zorunda kaldım." dedi.

Hervenik, ilk kez demlik yaptığını belirterek, "Bunu görenler 'Bu su tutacak mı?', 'Su tutmayan demlik mi olur?' dedi. Çay demlemek için bir ton su lazım buna. Çayı da ona göre koymak lazım." ifadelerini kullandı.

Abonoz ise çay reklamı için demliği yaptırmak istediğini kaydederek, "Demliği 15 gün boyunca el emeğiyle yaparak bitirmiş. Ortaya böyle bir eser çıktı. Biraz da büyük yaptığı için içeride kaldı. Dışarı çıkarmak için kapıyı sökmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldıMilli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı
Çöpleri sanat eserine dönüştürüyorÇöpleri sanat eserine dönüştürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay demlik rize sepet ustası Bekir Hervenik

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Nogay Şair Kadriya anıldı

Nogay Şair Kadriya anıldı

Bozlak türküler tiyatro ile canlandırıldı

Bozlak türküler tiyatro ile canlandırıldı

Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını

Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.