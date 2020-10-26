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Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde'de cinayet itirafı! Canlı yayını polis bastı

26.10.2020 20:11 | Son Güncelleme:
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Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde'de cinayet itirafı! Canlı yayını polis bastı

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde'de, 27 yıllık cinayet ortaya çıktı. Korkunç itirafın ardından stüdyoya giren polis ekipleri, cinayetle Hatice H.'yi canlı yayında gözaltına aldı.

Gerçeğin Peşinde programında, 27 yıllık cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Yıllar önce ikinci evliliğinden olan ve evlatlık verilen çocuğunu aramak için Gerçeğin Peşinde’ye katılan Hatice H., canlı yayında ilk evliliğinden olan 2 günlük bebeğinin herkesten saklanan bir cinayetle öldürüldüğünü itiraf etti.

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2 günlükken ölen bebek için Hatice H. ve annesi Güllü hanım, birbirlerini suçladı. Hatice H., 27 sene önce doğan bebeğini, annesinin öldürdüğünü iddia ederken, annesi Güllü Hanım ise yeni doğan bebeği kızı Hatice’nin öldürdüğünü iddia etti. Hatice H., bebeğinin ölüsüyle iki gün baş başa kaldığını da iddia etti.

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Canlı yayında annesiyle yüzleşen Hatice H., annesini 2 günlük bebeğini öldürmekle suçladı. Bunun üzerine stüdyoya gelen polis ekipleri canlı yayında Hatice H.’yi gözaltına aldı.

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“Gerçeğin Peşinde”, hafta içi her gün saat 13.15’te canlı yayınla Star’da ekrana geliyor.

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