Seray Sever'den bikinili poz!

Şimdilerde Doya Doya Moda isimli programla ekranda olan Seray Sever karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da aldı. Hafta sonunu genç eşi Eray Sünbül ile dinlenerek geçiren Seray Sever bikini pozuyla dikkat çekti.

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Seray Sever'in bikini pozu ise beğeni topladı.

Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'ün balık tutarken verdiği pozu da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü isim daha önce yatak pozlarını paylaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

