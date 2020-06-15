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Seray Sever'den bikinili poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Şu sıralar TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda ile ekranlara gelen Seray Sever pek çok ünlü isim gibi soluğu Bodrum'da aldı. Sever bikinili pozunu paylaşınca gündem oldu.

Seray Sever'den bikinili poz!

Şimdilerde Doya Doya Moda isimli programla ekranda olan Seray Sever karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da aldı. Hafta sonunu genç eşi Eray Sünbül ile dinlenerek geçiren Seray Sever bikini pozuyla dikkat çekti.

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim Bodrum'da denizin keyfini çıkardı. Seray Sever'in bikini pozu ise beğeni topladı.

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Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'ün balık tutarken verdiği pozu da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü isim daha önce yatak pozlarını paylaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

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