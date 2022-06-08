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Seray Sever gözyaşlarını tutamadı! "Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma"

08.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever, nisan ayında Sofia ve Alya adını verdiği ikizlerini nisan ayında kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ilk kez bir televizyon programına katılan 49 yaşındaki Sever, zorlu doğum sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

Seray Sever gözyaşlarını tutamadı! "Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarıma"

Eray Sünbül ile mutlu bir evliliği olan Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

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"34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR"

Heyecanla beklediği ikizlerini kucağına alan ve hastane süreci devam eden Seray Sever, kendisinin ve ikiz bebeklerinin sağlık durumu hakkında şöyle konuşmuştu:

Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.
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ANNE OLDUKTAN SONRA İLK KEZ EKRANDA

Şimdilerde anne olmanın keyfini çıkaran Seray Sever, doğum sonrası ilk kez bir programa konuk oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılan ünlü isim, zorlu bir doğum süreci geçirdiğini anlattı.

"Çocuklarım boğa burcu olsun diye bir gün sonra doğum yapmak istedim ama olmadı" diyen Sever, "Zor bür sreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim" dedi.

"GİDERSEM BABAMA, KALIRSAM ÇOCUKLARIMA"

Doğumdan kısa bir süre önce babası Tamer Sever'i kaybeden Seray Sever, gözyaşları içinde, "Hasteneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu. İlk önce kendim için bir adak diledim, adağa çok inanıyorum. Sonra boş verdim, tamamen teslim oldum. 'Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına' dedim" ifadelerini kullandı.

Babasını kaybettiği süreçte bebeklerinin kendisini koruduğunu söyleyen Seray Sever, "Yıkıldığım anlarda çocuklar daha çok hareketlendi. Babamı yoğun bakıma yatırdığım gün, kızlarım ilk tekmelerini attılar" şeklinde konuştu.

"BİR EV PARASINDAN FAZLA HARCADIM"

Tüp bebek için bir daire parasından fazla harcadığını söyleyen ünlü sunucu, o dönem her duyduğuma inanıyordum. Buradan anne olmak isteyen hanımlara da sesleniyorum: Bu olmaz diye bir şey yok. Umutlarını kaybetmesinler" dedi.

BEBEKLER KİME BENZİYOR?

Nazardan korktuğunu söyleyen ve bebeklerin kime benzediği sorusuna da yanıt veren Sever, "Sofia'yı babama benzetiyorum. Alya da Eray'ın tarafına benziyor. Tek yumurta ikizi değiller zaten birbirlerine benzemiyorlar" diye konuştu.

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Seray Sever
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