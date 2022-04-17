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Seray Sever'in çiftlik kararı! 'Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim'

17.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle mutlu bir birliktelik yaşayan Seray Sever ikiz bebekleri için gün sayıyor. Seray Sever çocuklarını eşiyle birlikte Bodrum’da yaptıkları bir çiftlikte, hayvanlarla, doğal besinlerle büyütecek.

Seray Sever'in çiftlik kararı! 'Çocuklarımı çiftlikte büyüteceğim'

Bir süre önce babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever ikiz bebeklerini doğurmak için gün sayıyor. Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da yaşayan Seray Sever zaman zaman İstanbul'e geliyor. Önümüzdeki hafta kızları Alya ve Sofia’yı kucağına alacak olan Seray Sever kararını verdi.

İstanbul'a sadece iş için gelen Seray Sever Sabah'a yaptığı açıklamada kızlarını eşiyle birlikte Bodrum’da yaptıkları bir çiftlikte, hayvanlarla, doğal besinlerle büyütmeye karar verdi.

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Seray Sever açıklamasında "İş oldukça İstanbul'a geliyorum ama çocukları Bodrum'da büyütmek istiyorum. Toprak, arazi işine girdik, bir çiftlik yapıyoruz Muğla'da... Çocukların doğal bir ortamı olsun, kendi hayvanlarımız olsun, doğal beslensinler diye tüm hayatımız değişiyor. Teknoloji çağı çocukları bunlar. Ama özümüzden kopmasınlar istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seray Sever
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