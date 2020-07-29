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Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti! ‘Sanane uyurum’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasında tanışan ve dostlukları pekişen milli futbolcular Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç beraber Çeşme tatiline gitti. Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezcan’ın düğününe katılmak için Bursa’ya giden Survivor Aycan ve Sercan yaz tatiline kaldığı yerden devam edecek.

Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti! ‘Sanane uyurum’

Survivor yarışmasının final yapmasından sonra Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan arkadaşlıklar İstanbul’da da devam ediyor. Yarışmada Aşkım Burçe, Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında filizlenen dostluğun tohumları ülkelerine döndüklerinde iyice köklendi.

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Survivor programında birbirlerine “çikolata partisi yapma” sözü veren muhteşem üçlü, partiden önce Sercan’ın kardeşinin düğününde bir araya geldi. Düğünün ardından Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç Ege’nin incisi Çeşme’nin yolunu tuttu.

Araba yolculuğu sırasında ikiliye Yasin Obuz’da eşlik etti. Aycan, Sercan ve Yasin Çeşme yolculuğu sırasında yaşadıkları eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya üzerinden laf atan Survivor yarışmacıları seyahatte birbirlerini ifşa etmeyi ihmal etmedi.

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Arabayı süren Sercan Yıldırım arka koltukta uyuyan Aycan’ın fotoğrafını çekerek paylaştı. Fotoğrafa aralarında çeken diyalogları da yazan Sercan Yıldırım, “SY: Yolda bile uyuyor, A.Y: Sanane uyurum, S.Y: Ok” ifadelerini kullandı.

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