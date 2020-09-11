Sercan Yıldırım’ın Aycan Yanaç açıklaması yine gündem oldu! 'Aycan ile aramda...'

Survivor yarışmasında Ünlüler takımında beraber mücadele eden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasındaki iletişim adadan sonra İstanbul’a taşındı. Yarışma süresince adı Nisa Bölükbaşı’yla anılan Survivor Sercan programın sona ermesiyle beraber yaşanılanların adada kaldığını ifade etmişti. Aralarında özel bir bağ olduğunu söyleyen Sercan Yıldrım ve Aycan Yanaç Çeşme’de beraber tatil yapmayı tercih etmişti. Sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair özlem paylaşımları yapan Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım’ın ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu iddialardan sonra Sercan Yıldırım’ın açıklaması yeniden gündem oldu.

AYCAN’A SARILIYORDUM

Sorgu Odası programına konuk olan Sercan'ın açıklamaları olay olmuştu.

Ertem Şener’in BiPlay Youtube kanalı için yaptığı ‘Sorgu Odası’ programının konuğu olan Sercan Yıldırım’ın Aycan Yanaç açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medyada Aycan Yanaç’la adı aşk haberlerine karışan Sercan Yıldırım iddialara yanıt vemişti. Survivor’da ağladığında bile yanında Survivor Aycan’ın olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, “Aycan’la aramda hiçbir şey olmadı. O kadar duygunun içinde bile ‘mı acaba’ olmadı. Belki de yakıştırmalar ikimizde futbolcu olduğumuz için oldu. Futbolcu futbolcunun halini, tribini anlar. O yüzden saha içinde Aycan’a sarılıyordum” dedi.