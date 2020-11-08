Sercan Yıldırım futbol okulunda Aycan Yanaç’ı ağırladı!

Aktif futbol kariyeri devam ederken radikal bir karar alarak Survivor’a katılan Sercan Yıldırım yarışma sayesinde hırsının geri geldiğini ifade etmişti. Futbolun hayatı boyunca en büyük tutkusu olduğunun altını çizen Yıldırım, kariyerinde önemli bir yere sahip olan memleketi Bursa’ya geri döndü.

Bursaspor’un tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşadığı kadroda yer alan Sercan Yıldırım memleketinde futbol okulu açmaya karar verdi. Survivor’un ardından futbolculuk kariyerini bırakan ünlü isim kendine yeni bir yol çizmeyi tercih etti. Futbola devam edip etmeyeceği konuşulan Sercan Yıldırım kariyerinde yeni bir rota belirleyerek futbol okulu açtı. Heyecanını geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yıldırım, “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademisi açılıyor” notunu eklemişti. Faaliyete başlayan Sercan Yıldırım Futbol Akademisi’nin ilk konukları ise tanıdık isimler oldu.

İLK MİSAFİR AYCAN YANAÇ OLDU

Survivor programının sona ermesinden sonra adı aşk dedikodularıan karışan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç, iddiaları kesin bir dille yalanmıştı. Yakın arkadaş olduklarını belirten ikili bir kez daha yan yana geldi. Sercan Yıldırım ismiyle açılan futbol akademisini ziyaret eden Aycan Yanaç ve Aşkım Burçe kutlama pastasını birlikte kesti. Pasta kesimi sırasında çekilen bir pozu sosyal medya hesabından paylaşan Sercan Yıldırım gönderisine “ Ne zaman ki hayallerimizi yaşamaya başlarız işte o gerçek hayatımızdır” ifadesini düştü.

