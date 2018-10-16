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Serdar Ortaç'a ne oldu? Yürümekte zorluk çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 09:53 | Son Güncelleme

Popçu Serdar Ortaç, konser için gittiği Gürcistan'dan dönüşte kameralara yakalandı. Yorgunluğu ve bitkinliğiyle dikkat çeken Ortaç'ın asistanından yardım alarak yürümesi, bir rahatsızlığı mı var sorusunu gündeme getirdi.

Serdar Ortaç'a ne oldu? Yürümekte zorluk çekti

48 yaşındaki Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün konser için Gürcistan'ın Batum şehrine gitmişti. Orada sevenleriyle buluşan Ortaç, dönüşte havalimanında görüntülendi. Yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç'ın asistanından yardım alması dikkatlerden kaçmadı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Ağır adımlarla yürüyen ve bitkin görünen Ortaç, "Konserden geliyorum, yorgunluktan bittik." şeklinde konuşarak iyi olduğunu sevenlerine duyurdu. İrlandalı model Chloe Loughnan ile evli olan şarkıcı Serdar Ortaç, Gürcistan'da konser verdiğini belirterek "Bütün Lazlar orada acayip eğleniyorlar." dedi.

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BEBEK YOK!

Güzel model Chloe Loughnan ile evli olan Serdar Ortaç, bir çok kez bebek iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Serdar Ortaç, "Bu sene bebek yok. 2 sene daha yapmayız, hedef 2020." şeklinde konuştu.


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serdar ortaç batum Chloe Loughnan

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