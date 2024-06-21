Serdar Ortaç açtığı yayınlarla gündemden düşmüyor... O mesajlara sinirlendi! "10 yılda 8 vefat yaşadım"

Son zamanlarda açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiriyor.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise boşanmışlardı.

"MÜZİSYENLERİMİ KAYBETTİM"

Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında ara ara açıklamalar yapıyor. Bu kez takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

Şarkıcı, takipçileri tarafından gelen 'Chloe Loughnan'dan boşandığı için üzülüyor' mesajına yanıt olarak şunları ifade etti:

"Babamı, küçük kardeşimi, gitaristimi, müzisyenlerimi kaybettim. Eski karım boşandı diye mi üzüleceğim.10 sene içinde 8 vefat yaşadım."





