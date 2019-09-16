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Serdar Ortaç: Birlikte yaşlanıp ölmek isterdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç 5 yıllık evliliğin ardından geçen ay boşandığı Chloe Loughnan’nın ardından ilginç açıklamalar yaptı.

Serdar Ortaç: Birlikte yaşlanıp ölmek isterdim

Şarkıcı Serdar Ortaç, Kıbrıs’taki ‘Nuh’un Gemisi Hotel’de sahneye çıktı. 5 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde bitiren Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o röportaj;

Boşandıktan sonra hayatınızda yeni bir sayfa mı açtınız?

"Sayfa açmadım, hayat devam ediyor."

Pişman mısınız?

"Chloe ile evlendiğim için asla pişman değilim. Onunla geçirdiğim 8 yılın her dakikası helali hoş olsun. Birlikte yaşlanıp ölmek isterdim. Ama olmadı.

Boşanmalara acil bir çözüm bulunması lazım. Çünkü tadı kaçtı, suyu çıktı. Aileler bu kadar çabuk yıkılmamalı. Haddime değil, ama fikrim şu yönde; mahkeme boşanmak isteyen çifte, ‘Git bir sene sonra gel’ diyecek. Çünkü çiftler, bir gazla, sinirle karar veriyor. Tabii şiddet ve aldatma vakalarını bunun dışında tutuyorum."

Instagram’da eski eşiniz Chloe’nin içeçek markasının tanıtımını yaptınız. Bu eski eşe dönüş sinyali mi?

"Eski arşivimdeki bir resmi yanlışlıkla paylaştım. Kızmasın diye de hemen silmedim, bekledim."

Chloe’yi takipten çıktınız mı?

"Hayatımdan çıkmış, takipten çıksam çok mu? Sosyal medyadan göndermeler yapmam. Instagram’ı hayatıma giren hiçbir kadına gönderme yapmak için kullanmam. Ben o yaşları geçtim."

İlişkilerin bitme nedeni olarak Instagram’ı suçlu buluyordunuz, aynı fikirde misiniz?

"Sosyal medya yüzünden eski aşklar, dostluklar kalmadı. Instagram ve Twitter’daki kıskançlıklar, özenti durumlar yüzünden kendi hayatlarımızı unuttuk."

Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?

"Neden olmasın? Ama bir kadın şöhretime, ‘Ortaç’ soyadıma gelecekse hiç gelmesin." (uçankuş)

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serdar ortaç Chloe Loughnan

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