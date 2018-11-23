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Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile ilgili açıklama yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, geçtiğimiz ay ABD'de trafik kazası geçiren eşi Chloe Loughnan'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sık sık boşanacakları iddia edilen ünlü çift yine bu iddiaları yalanlamış oldu.

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile ilgili açıklama yaptı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan geçen ay Miami'de kaza geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Ortaç eşinin yanına gitmeyince eleştirilmiş ve ortaya ayrıldıkları iddiaları atılmıştı.

Boşanacakları konuşulan çift bu iddialara zaman zaman açıklama yapsa da ilk kez Serdar Ortaç net bir açıklama yaptı. Ortaç, motosiklet kazası sonucu vücudunun bazı bölümlerinde kırık ve çatlaklar olan eşi hakkında 2 Sayfa'ya açıklamalar yaptı.

“EŞİME ÇOK İYİ BAKIYORLAR”

Eşinin vücudundaki kırıkların kaynadığını belirten Serdar Ortaç “Annesi yanında eşime çok iyi bir şekilde bakıyor, yüzünde de herhangi bir iz kalmadı çok şükür” ifadelerini kullandı.

Ortaç, eşinin Noel’i ailesiyle birlikte geçirdikten sonra Türkiye’ye döneceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan

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