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Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başarılı popçu Serdar Ortaç, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanda yemek yedi. Çorbacıda kalabalık arkadaş grubu ile oturan popçu, kendisini bekleyen muhabirleri mekana davet etti ve soruları yanıtladı.

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Uzun zaman sonra geç saatte dışarıda görüntülenen Ortaç, “Stüdyodan çıktım, karnımız çok açtı. Yakın bir arkadaşımın dükkanına geldik, bize çok iyi baktı” dedi. Kendisini işine verdiğini belirten popçu, “Birkaç tane şarkı yapıyorum, beste bekleyenler var. ‘Bilsemki’ gibi slov şarkı yaptım, isimler sürpriz olsun” dedi. 2018 yılının daha iyi olacağını düşünen Ortaç, “Bu kadar olumsuz düşünen insana rağmen, ben güzel olacağını hissediyorum ve düşünüyorum” dedi. İrlanda’da bulunan eşi Chole’nin hasta olduğunu belirten Ortaç, “Orada çok üşüttü, serum yemiş bugün. Biraz daha annesi baksın, sonra yanıma gelecek” dedi. Kendisinin de üşüttüğünü belirten Ortaç, “Soğuk algınlığı yüzünden bende serum yedim, havalar kötü. Çok şükür başka bir şikayetim yok, sağlığım yerinde” dedi.

“EBRU BUGÜN ÇAĞIRSA KOŞARAK GİDERİM”

Müzik sektöründe iyi şeylerin olduğunu belirten Ortaç, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin barışmasına yorum yaptı. Popçu, “Çok önemli iki tane kadın, Sezen bizim büyüğümüz, Yıldız’ı çok severim ve onun gibisi gelmez derim hep” dedi. Dargınlıkların zamanla geçtiğini belirten popçu, “Zaman geçtikçe eski arızaları unutuyorsunuz, ermişlik gibi oluyor. Yıldız giderek çok iyi yaptı, çok sevindim” dedi. Ebru Gündeş ile yıllardır dargınlığı bulunan Ortaç, “Ebru beni bugün çağırsa koşarak giderim, ben sana ne yaptım, gözünü seveyim, senden özür dilerim derim” dedi. Kendisine de öz eleştiri yapan Ortaç, “İtiraf etmem lazım, bende de arıza var. Ben eskiden olduğu için konuşmaya çekindim. Bu işlere hep yabancı oldum, siyaset, politika gibi işler bana hep uzak oldu. Bende ona çok destek olmadım, sanırım oda buna kızdı” dedi.

“EN BÜYÜK ADAM OLDUM, SERDAR ORTAÇ OLDUM”

Hayatta küs olduğu kimsenin olmadığını belirten Serdar Ortaç, “Artık hayatımda dünya bir yana, minare bir yana. Kimseye kolay kolay kızmam ve darılmam, benim umurumda olan tek şey sağlığım, karım ve ailemi nasıl büyüteceğimi düşünmek. Ben sadece bunlarla uğraşıyorum, çünkü hiç bir şey için değmez. Al işte en büyük adam oldum, Serdar Ortaç oldum. Bundan sonra nereye çıkayım, bunun üstü yok. Değmez, yaşıyorsun ve gidiyor. Hayatta güzel eserler bırakırsan, ileride herkes sana dua ederse benim için son nokta olur” dedi. (Sözcü)

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serdar ortaç Ebru Gündeş

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