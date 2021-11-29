Serdar Ortaç eski karısını unutamadı mı? Paylaşımı gündemde

Serdar Ortaç eski eşiyle ilgili her fırsatta sert ifadeler kullanırken son paylaşımı kafa karıştırdı. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda eski eşinin nafakasını uzun zamandır ödemediğini belirterek ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var'' demişti. Ortaç, evine haciz gönderen eski eşi Loughnan'a ateş püskürmüş ve "Şeytan görsün yüzünü'' demişti.

Serdar Ortaç son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Konserde eski eşi Chloe Loughnan'ın ismini sürekli söyleyen ve konser sonrası efkarlanan Ortaç’ın bu hali ‘Eski eşini unutamadı’ olarak yorumlandı.

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil “Serdar kendisini icraya veren eski eşini unutamadı çünkü onu sevdi. Chloe ise bence hiçbir zaman sevmedi. Ben de Serdar’la benzer durum yaşadım. Beni sevdiğini sandığım kişinin beni sevmediğini ondan duydum, kullanılmışım, bu beni çok üzmüştü” dedi.



