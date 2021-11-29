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Serdar Ortaç eski karısını unutamadı mı? Paylaşımı gündemde

29.11.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasında nafaka yüzünden bitmeyen bir gerilim var. Ortaç her fırsatta eski eşine sert ifadelerle kızıyordu. Ancak Chloe Loughnan İstanbul'a gelince Serdar Ortaç bakın ne yaptı.

Serdar Ortaç eski eşiyle ilgili her fırsatta sert ifadeler kullanırken son paylaşımı kafa karıştırdı. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda eski eşinin nafakasını uzun zamandır ödemediğini belirterek ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var'' demişti. Ortaç, evine haciz gönderen eski eşi Loughnan'a ateş püskürmüş ve "Şeytan görsün yüzünü'' demişti.

Serdar Ortaç son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Konserde eski eşi Chloe Loughnan'ın ismini sürekli söyleyen ve konser sonrası efkarlanan Ortaç’ın bu hali ‘Eski eşini unutamadı’ olarak yorumlandı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan paylaştıSerdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan paylaştı

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil “Serdar kendisini icraya veren eski eşini unutamadı çünkü onu sevdi. Chloe ise bence hiçbir zaman sevmedi. Ben de Serdar’la benzer durum yaşadım. Beni sevdiğini sandığım kişinin beni sevmediğini ondan duydum, kullanılmışım, bu beni çok üzmüştü” dedi.


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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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