Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş itirafına Demet Akalın'dan sert yanıt

Serdar Ortaç, YouTube üzerinden yayınlanan ‘Magazin Noteri' isimli bir programa konuk oldu. 50 yaşındaki şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın yüzünden Ebru Gündeş'le arasının açıldığını açıklamıştı.

Ortaç, “Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet'le Çeşme'deydik. Ona, ‘Ne olduğunu anlayalım yarın ararım' dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru'ya, ‘Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi' demiş. Ebru da benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız öyle çöpe gitti” ifadelerini kullanmıştı.

Bu iddialara Demet Akalın'dan flaş yanıt geldi. Akalın açıklamasında "Ramazan günü Ortaç'a akıl sağlığı diliyorum tüm kalbimle!!! Gündeş ‘gazla’ değil ‘kalbiyle’ yaşayan dev sesli dostumdur! Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir! Telefon denen şey elinde oluyor insanın arıyorsun açılıyor, kapı da öyle gidiyorsun açılıyor! Dua et ramazan!

Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi Gündeş arkasından arabayla takip ediyordu unutuyor herhalde ne diyeyim kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anladım! Çantalarınızı yiyin dedi ya ona istinaden..."



