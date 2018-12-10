Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami'de kaza motosiklet kazası yapmıştı. Kaza sonrası Chloe Loughnan'ın sol kolu kırılmış, kalça kemiği, kaburga ve dizi kapağı çatlamıştı.

Tedavisi devam eden ünlü manken bugün ilk kez sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Kazanın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Loughnan'ın parmağındaki sargılar dikkat çekti.

Keyfi yerinde olan ünlü mankenin yakında Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Talihsiz kaza sonrası Serdar Ortaç'la boşanacağı iddia edilen Chloe Loughnan, dedikodulara şu sözlerle yanıt vermişti: “Yaşadığım talihsiz kazadan çok şükür sizin dualarınızla her gün hızla iyileşiyorum. Hastanede bir an bile yalnız bırakmayan dostlarım vardı.

Türkiye’den çok dost biriktirdiğimi fark ettim. Çok çok teşekkür ederim. Bir yandan da çıkan yalan yanlış haberlerin ve yorumların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Çok yakında yuvamda evde olacağım. Sizi Seviyorum” (HT Magazin)





