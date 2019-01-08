Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Türkiye'ye döndü

Magazin camiasında bir süredir Serdar Ortaç- Chloe Loughnan çiftinin boşanacakları ididaları konuşuluyor! İki ünlü isim bu iddiaları her seferinde yalanlasa da taraflar uzun süredir bir araya gelmiyordu. Geçirdiği kaza sonrası Amerika'da kalan Chloe Loughnan sonunda Türkiye'ye döndü.

2,5 AYDIR YURT DIŞINDAYDI

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre, 2,5 aydır yurt dışında bulunduğu için boşanma iddialarını güçlendiren Chloe Loughnan dün gece İstanbul'a döndü.

Serdar Ortaç bir süredir kardeşinin rahatsızlığı ile uğraşıyor ve tek gündemi de kardeşinin sağlık durumu...

