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Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Türkiye'ye döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Uzun süredir Serdar Ortaç'tan ayrılacağı konuşulan Chloe Loughnan İstanbul'a döndü! Bir süredir Amerika'da olan ve tedavi olan Chloe Loughnan Ortaç'tan boşanacak mı?

Magazin camiasında bir süredir Serdar Ortaç- Chloe Loughnan çiftinin boşanacakları ididaları konuşuluyor! İki ünlü isim bu iddiaları her seferinde yalanlasa da taraflar uzun süredir bir araya gelmiyordu. Geçirdiği kaza sonrası Amerika'da kalan Chloe Loughnan sonunda Türkiye'ye döndü.

2,5 AYDIR YURT DIŞINDAYDI

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre, 2,5 aydır yurt dışında bulunduğu için boşanma iddialarını güçlendiren Chloe Loughnan dün gece İstanbul'a döndü.

Serdar Ortaç bir süredir kardeşinin rahatsızlığı ile uğraşıyor ve tek gündemi de kardeşinin sağlık durumu...

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Chloe Loughnan Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç

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