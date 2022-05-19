Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle görenleri hayran bırakan 29 yaşındaki model, bakın üniversitede ne okumuş...
Chloe Loughnan İrlanda Üniversitesinde Gazetecilik bölümü eğitimi almış.
Ancak Louhnan, modellik kariyerinde ilerlemek istemiş ve üniversiteyi yarıda bırakmış.
Chole Loughan'ın sosyal medyada 180 bin takipçisi bulunuyor.
Loughan'ın cesur pozları binlerce beğeni alıyor.
İkilinin ayrılık kararı almasının nedeninin, Serdar Ortaç'ın şans oyunlarına olan tutkusu olduğu söyleniyor.
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