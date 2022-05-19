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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

19.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Ortaç'tan ayrıldıktan sonra güzelliğiyle zaman zaman gündemde yerini almaya devam eden Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle görenleri hayran bırakan 29 yaşındaki model, bakın üniversitede ne okumuş...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek şok etti

CHOLE LOUGHAN HAKKINDA AZ BİLİNEN GERÇEK

Chloe Loughnan İrlanda Üniversitesinde Gazetecilik bölümü eğitimi almış.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek şok etti

Ancak Louhnan, modellik kariyerinde ilerlemek istemiş ve üniversiteyi yarıda bırakmış.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek şok etti

Chole Loughan'ın sosyal medyada 180 bin takipçisi bulunuyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek şok etti
Loughan'ın cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek şok etti

MADDİ KRİZ EVLİLİĞİ SARSTI

İkilinin ayrılık kararı almasının nedeninin, Serdar Ortaç'ın şans oyunlarına olan tutkusu olduğu söyleniyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hakkında az bilinen gerçek şok etti

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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