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  4. Serdar Ortaç sarhoşken yaptıklarını izleyince ağladı! Annesi aradı, yasaklar geldi...

Serdar Ortaç sarhoşken yaptıklarını izleyince ağladı! Annesi aradı, yasaklar geldi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç'ın canlı yayın açarak Tarkan'a ve CHP'lilere ettiği küfürler şoke etti. Şarkıcı o anlara dair "Çok içmişim hatırlamıyorum" deyince olay oldu. Serdar Ortaç ne yaptığını görmek için yayını izleyince ağladı ve annesini aradı. İşte şarkıcıya gelen yasaklar...

Serdar Ortaç sarhoşken yaptıklarını izleyince ağladı! Annesi aradı, yasaklar geldi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç, TikTok yayınında Tarkan'a küfür etti. Ortaç "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani..." demişti.

Müge Dağıstanlı yazısında bu konuya değindi. İddiaya göre Ortaç görüntüleri izleyince kendini o kadar kötü hissetti ki ağladı. Müge Dağıstanlı yazısında şunları söyledi:

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SOSYAL MEDYA DETOKSU

"Önce annesi Nesrin Hanım’ı arayıp “Seni üzdüysem özür dilerim” dedi. Bu arada birkaç kez aradığı Tarkan’a ulaşamadı. TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak. Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek."

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Serdar Ortaç sosyal medya söyledi
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