Serdar Ortaç sarhoşken yaptıklarını izleyince ağladı! Annesi aradı, yasaklar geldi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç, TikTok yayınında Tarkan'a küfür etti. Ortaç "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani..." demişti.

Müge Dağıstanlı yazısında bu konuya değindi. İddiaya göre Ortaç görüntüleri izleyince kendini o kadar kötü hissetti ki ağladı. Müge Dağıstanlı yazısında şunları söyledi:

SOSYAL MEDYA DETOKSU

"Önce annesi Nesrin Hanım’ı arayıp “Seni üzdüysem özür dilerim” dedi. Bu arada birkaç kez aradığı Tarkan’a ulaşamadı. TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak. Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek."







