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  4. Survivor fragman'da yine olay var! Acun Ilıcalı ve Hakan Hatipoğlu arasındaki diyalog ağızları açık bıraktı

Survivor fragman'da yine olay var! Acun Ilıcalı ve Hakan Hatipoğlu arasındaki diyalog ağızları açık bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.02.2024 07:18 | Son Güncelleme:
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Seda Aktuğlu Survivor All Star 2024'te havaalanında ailesiyle iletişim kurmaya çalışırken ekip polis baskını yaşamıştı. Survivor fragmanı sonrası benzer bir durumun yaşandığı düşünüldü. Acun Ilıcalı'nın Hakan'a sözleri gündem oldu.

Survivor fragman'da yine olay var! Acun Ilıcalı ve Hakan Hatipoğlu arasındaki diyalog ağızları açık bıraktı

Survivor'un yeni fragmanında Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog sosyal medyayı salladı. Yarışmanın ilk günlerinde Seda'nın havaalanında ailesiyle iletişime geçmek için polis baskınına sebep olmasından sonra Hakan'a sorulan sorular 'acaba mı?' dedirtti.

Ilıcalı'nın Hatipoğlu'na "Sever misin iletişim ödüllerini?" diye sormasıyla başlayan ilginç diyalog, "Çok oldu mu ailenle konuşmayalı?" sorusu ile devam etti.

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Hatipoğlu'nun yüzündeki ifade bir şeylerin yolunda gitmediğini kanıtlar nitelikte olsa da Acun Ilıcalı sorularına devam etti.

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Ilıcalı'nın "Güzel ödül kazanmışsın maşallah, riske giriyorsan negatif tarafını da göze alacaksın" cümleleri yarışmacıların ağzını açık bıraktı.

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Hakan Hatipoğlu Rio ödülünde ailesiyle iletişime geçmeye çalıştığı akıllara gelirken yaşananlar ve cezanın da ne olacak merak edildi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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