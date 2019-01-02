Serdar Ortaç’tan bir boşanma açıklaması

Amerika’da yaşayan eşi Chloe’den ayrı yeni yıla giren Serdar Ortaç sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2018 yılını değerlendiren şarkıcı “İlk yarısı iyiydi ama ikinci yarısı benim için kötüydü, tatsız olaylar yaşadı eşim kaza geçirdi kardeşim şu an hastahanede tedavi görüyor umarım 2019 yılı sağlıklı, herkesin mutlu olduğu, dünyada fakirliğin azaldığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Chloe Loughnan için “Oturup konuşacağız, ben ayrılmak istemiyorum” açıklamasını hatırlatılması üzerine Ortaç “Biz her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, boşanmıyoruz. Bu haberler hep sıkıyor boşanmamızı isteyenler çıkarıyor bu haberleri ama bizim herhangi bir soru işaretimiz yok” dedi.

Açıklamalarından sonra sahneye çıkan Serdar Ortaç sahnede geri sayım yaparak kendisini dinlemeye gelen hayranlarını adeta coşturdu. (Sözcü)

