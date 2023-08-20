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Serdar Ortaç'tan olay açıklama! Müziği bırakıyor mu? 'Bu benim son turnem' dedi, sosyal medya çalkalandı! "İyi görmüyorum"

20.08.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, bir süredir yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyordu. MS hastalığı ile boğuşan ve oldukça yorgun olduğu gözlenen Ortaç'tan beklenmedik bir açıklama geldi.

Serdar Ortaç, açıklamalarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Hastalığının yanı sıra depresif halleri ve eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü sanatçıdan sevenlerini üzen bir açıklama geldi. Bursa'da sahne alan sanatçı 'Bu benim son turnem' dedi.

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Tukaş Yaz Konserleri kapsamında turneye çıkan Serdar Ortaç, Bursa'da verdiği konserde müziği bırakacağını açıkladı.

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Bursa'da sahne alan Ortaç, konserin sonunda gelen izleyicilere herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

"BU SON TURNEM"

Ortaç, "Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz. Artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım." diyerek herkesi şaşkına uğrattı.

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Müziği bırakacağını öğrenen kullanıcılardan bazıları bu habere üzülürken bazıları da yerinde buldu.

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Son dönemde oldukça depresif olduğu ve sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Serdar Ortaç, artık dinlenmek istediğini söyledi.

"YILDA BİR İKİ KONSER ANCAK..."

Sosyal medya hesabından yaptığı bir canlı yayında bu yaz yapacağı konserlerin son turnesi olduğunu ve sonrasında yılda bir iki veya üç kez ancak konser vereceğini açıkladı.

Kullanıcılardan Ortaç'ın kararı ile ilgili 'İyi görmüyordum zaten. Dinlensin', 'Sağlığına daia iyi gelir Serdar', 'Serdar abi bizi bırakma' gibi yorumlar geldi.

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16 Şubat 1970 İstanbul doğumlu olan Serdar Ortaç, aslen Kastamonuludur. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Ortaç'ın öğrenimini yarıda bıraktığı biliniyor.

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